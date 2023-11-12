Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться неотразимыми: 8 полезных советов для дам

23:43 2023-11-12
Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться неотразимыми: 8 полезных советов для дам

Итальянские женщины - само очарование, они умудряются совмещать в себе сдержанность и страсть, скромность и соблазнительность. Всегда безупречны и ухожены, потому что у них есть свои секреты красоты.

Slide 1

Как итальянки каждый день и в любой ситуации сохраняют притягательный и обольстительный вид, заставляя встречных мужчин оборачиваться вслед? Все дело в маленьких женских хитростях.

Черный как базовый цвет

Черный цвет в одежде итальянки считают беспроигрышным, особенно в сочетании с броскими аксессуарами. Подходит для любой ситуации, уместен всегда. Такой образ легко дополнить и изменить.

Детали в образе

Женщины в Италии большое внимание уделяют деталям. Это могут быть необычные часы, стильные сумки, солнечные очки. Предпочтение отдается крупным, массивным аксессуарам.

Маникюр только темный

Ногти итальянки всегда выделяют, поэтому красят темным ярким лаком. Такие цвета подчеркивают смуглый оттенок кожи. Ногти должны быть всегда в порядке, маникюр безупречен.

Тушь и подводка в приоритете

Итальянские красавицы любят естественную привлекательность. Макияжем пользуются умеренно, лишь слегка подчеркивая природные прелести. Обязательно прорисовывают разрез глаз с помощью туши и подводки. Яркая помада только для вечера или для особых случаев, а вот гигиенический блеск для губ уместен всегда.

Только длинные волосы

Итальянки - это те женщины, которые обожают длинные волосы, для них густая ухоженная шевелюра - это гордость и главный козырь. Стрижки тут не в ходу. Красотки любят ходить с распущенными волнистыми локонами, доводя мужчин до экстаза.

Гладкая кожа и ничего лишнего

Брить лишнюю растительность на руках и ногах - это святое. Кожа должна быть безупречно гладкой, за этим очень следят. В этой стране эпиляция востребована как нигде.

Удобная обувь

К туфлям предъявляются особые требования: они должны быть удобными и практичными. В крайнем случае - устойчивый низкий каблук или танкетка. Плоская подошва, чаще всего балетки, - самый лучший вариант для повседневной жизни. Высокие каблуки - это для вечернего выхода.

Тонкая талия и соблазнительный силуэт

Никакие веяния моды не заставят итальянок забыть о соблазнительных изгибах своего тела. Никакого оверсайза, фигура должна быть подчеркнута всегда. Тонкую талию, все волнующие формы надо выделить. Облегающие джинсы, платье с очерченным силуэтом. Очень любят всякие пояса и ремешки на поясе.

В целом, удобство и комфорт остаются в приоритете и главенствуют над модой и внешним шиком. Одежда должна дополнять природную красоту, а не перетягивать акцент на себя.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
00:50

Храмова Оксана

5 вещей, которым не место в вашем кошельке, - их лучше оттуда убрать

5 вещей, которым не место в вашем кошельке, - их лучше оттуда убрать

Речь пойдет не о суевериях, приметах и прочей мистике. Советы вполне разумные и обоснованные. Прислушаться к ним стоит.
Храмова Оксана
00:23

Храмова Оксана

Цветы в вазе не завянут минимум две недели: для этого есть несколько хитростей

Цветы в вазе не завянут минимум две недели: для этого есть несколько хитростей

Получать живые цветы в подарок всегда очень приятно, еще приятнее - любоваться ими как можно дольше. Это вполне реально, есть фишки, которые сохранят ваш букет свежим на несколько недель.
Храмова Оксана
22:04

Храмова Оксана

Несколько интересных фактов, связанных с мультфильмом «Бременские музыканты»

Несколько интересных фактов, связанных с мультфильмом «Бременские музыканты»

Один из самых любимых советских мультфильмов вышел на экраны в 1969 году. Он удивил всех, и это мягко сказано. Там было много такого, что цензура должна была запретить, но почему то этого не случилось.
Храмова Оксана
21:12

Храмова Оксана

Несколько пород собак, которые существовали раньше, но сегодня уже исчезли

Несколько пород собак, которые существовали раньше, но сегодня уже исчезли

Причины исчезновения пород собак чаще всего связаны с меняющимся укладом жизни людей. Животных выводили для определенных целей, когда в них отпала необходимость, породы исчезли.
Светлана Игнатьева
19:55

Светлана Игнатьева

Историк объяснил, когда и почему появилась традиция пить чай в поезде

Историк объяснил, когда и почему появилась традиция пить чай в поезде

В прежние времена пассажирам приходилось брать свой чай, а кипяток покупать на станциях.
Светлана Игнатьева
19:35

Светлана Игнатьева

Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Ольга рассказала, что Светлана заявила, будто на концерты телеведущей ходят только недалекие люди.
article_image 13:40

В 2000 году Пэрис Хилтон подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа «T Management» и стала профессиональной моделью

Первым телевизионным проектом Хилтон, принесшим ей популярность, стало реалити-шоу «Простая жизнь», в котором снялась также подруга Хилтон, дочь певца Лайонела Ричи Николь Ричи. Шоу вышло на канале Fox 2 декабря 2003, и имело большой успех.

article_image 13:19

Константин Циолковский (1857-1935): ученый, изобретатель, родоначальник советской космонавтики

Его гению было слишком тесно в этом мире. Будущий ученый еще с самого детства отличался от своих сверстников.

article_image 08:59

«ПРИПЛЫЛИ»

Всем с детства известно крылатое выражение «Картина Репина «Приплыли», но в действительности нет такой картины.