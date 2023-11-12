Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться неотразимыми: 8 полезных советов для дам

Как итальянки каждый день и в любой ситуации сохраняют притягательный и обольстительный вид, заставляя встречных мужчин оборачиваться вслед? Все дело в маленьких женских хитростях.

Черный как базовый цвет

Черный цвет в одежде итальянки считают беспроигрышным, особенно в сочетании с броскими аксессуарами. Подходит для любой ситуации, уместен всегда. Такой образ легко дополнить и изменить.

Детали в образе

Женщины в Италии большое внимание уделяют деталям. Это могут быть необычные часы, стильные сумки, солнечные очки. Предпочтение отдается крупным, массивным аксессуарам.

Маникюр только темный

Ногти итальянки всегда выделяют, поэтому красят темным ярким лаком. Такие цвета подчеркивают смуглый оттенок кожи. Ногти должны быть всегда в порядке, маникюр безупречен.

Тушь и подводка в приоритете

Итальянские красавицы любят естественную привлекательность. Макияжем пользуются умеренно, лишь слегка подчеркивая природные прелести. Обязательно прорисовывают разрез глаз с помощью туши и подводки. Яркая помада только для вечера или для особых случаев, а вот гигиенический блеск для губ уместен всегда.

Только длинные волосы

Итальянки - это те женщины, которые обожают длинные волосы, для них густая ухоженная шевелюра - это гордость и главный козырь. Стрижки тут не в ходу. Красотки любят ходить с распущенными волнистыми локонами, доводя мужчин до экстаза.

Гладкая кожа и ничего лишнего

Брить лишнюю растительность на руках и ногах - это святое. Кожа должна быть безупречно гладкой, за этим очень следят. В этой стране эпиляция востребована как нигде.

Удобная обувь

К туфлям предъявляются особые требования: они должны быть удобными и практичными. В крайнем случае - устойчивый низкий каблук или танкетка. Плоская подошва, чаще всего балетки, - самый лучший вариант для повседневной жизни. Высокие каблуки - это для вечернего выхода.

Тонкая талия и соблазнительный силуэт

Никакие веяния моды не заставят итальянок забыть о соблазнительных изгибах своего тела. Никакого оверсайза, фигура должна быть подчеркнута всегда. Тонкую талию, все волнующие формы надо выделить. Облегающие джинсы, платье с очерченным силуэтом. Очень любят всякие пояса и ремешки на поясе.

В целом, удобство и комфорт остаются в приоритете и главенствуют над модой и внешним шиком. Одежда должна дополнять природную красоту, а не перетягивать акцент на себя.