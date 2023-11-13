Цветы в вазе не завянут минимум две недели: для этого есть несколько хитростей

Емкость для цветов должна быть просторной, в тесной вазе стебли растений сдавливаются и сокращают свою и без того короткую жизнь в букете.
Ставьте цветы только в чистую тару. Бактерии, остающиеся в немытой вазе погубят растения раньше срока.
Сейчас будет очень неожиданный совет: букет надо помещать только в горячую воду. Конечно, не в крутой кипяток, но температура воды должна составлять 40-44 градуса.
Интересный момент: вазу с горячей водой ставим в холодное место. Нагретые молекулы воды двигаются по стеблю быстрее, прохлада в помещении замедляет испарение влаги.
Воду надо менять ежедневно, после смены жидкости тщательно мыть вазу изнутри. Так мы убираем скопившихся микробов.
Листья и бутоны, которые отцвели и засохли, надо обрывать. Листики, которые касаются воды, тоже убираем, иначе они начнут гнить и погубят весь букет. Мертвые цветки продолжают поглощать воду, отбирая ее у живых.
Стебли оставляем минимальной длины, чтобы вода быстрее доходила до бутонов. Обрезаем под углом в 45 градусов и только острым ножом, не оставляя рваные края. Важный момент: розы срезаем только под водой.
Каждый день разбрызгиваем на цветы воду из пульверизатора.
Без консервантов не обойтись. Добавьте в воду... лимонад и немного отбеливателя. Газировку мешаем с водой 1:3, отбеливающего средства берем несколько капель.
Нельзя ставить рядом с букетом вазу с фруктами. Они выделяют этилен, который провоцирует увядание. Также не оставляем цветы на солнце и в слишком теплом месте.
Реанимировать вянущий на глазах цветок поможет теплая, почти горячая вода. Эта экстренная мера обычно хорошо работает. Подержите растение в воде нужной температуры несколько минут и наслаждайтесь результатом.
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