Цветы в вазе не завянут минимум две недели: для этого есть несколько хитростей

00:23 2023-11-13
Цветы в вазе не завянут минимум две недели: для этого есть несколько хитростей

Получать живые цветы в подарок всегда очень приятно, еще приятнее - любоваться ими как можно дольше. Это вполне реально, есть фишки, которые сохранят ваш букет свежим на несколько недель.

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Емкость для цветов должна быть просторной, в тесной вазе стебли растений сдавливаются и сокращают свою и без того короткую жизнь в букете.

Ставьте цветы только в чистую тару. Бактерии, остающиеся в немытой вазе погубят растения раньше срока.

Сейчас будет очень неожиданный совет: букет надо помещать только в горячую воду. Конечно, не в крутой кипяток, но температура воды должна составлять 40-44 градуса.

Интересный момент: вазу с горячей водой ставим в холодное место. Нагретые молекулы воды двигаются по стеблю быстрее, прохлада в помещении замедляет испарение влаги.

Воду надо менять ежедневно, после смены жидкости тщательно мыть вазу изнутри. Так мы убираем скопившихся микробов.

Листья и бутоны, которые отцвели и засохли, надо обрывать. Листики, которые касаются воды, тоже убираем, иначе они начнут гнить и погубят весь букет. Мертвые цветки продолжают поглощать воду, отбирая ее у живых.

Стебли оставляем минимальной длины, чтобы вода быстрее доходила до бутонов. Обрезаем под углом в 45 градусов и только острым ножом, не оставляя рваные края. Важный момент: розы срезаем только под водой.

Каждый день разбрызгиваем на цветы воду из пульверизатора.

Без консервантов не обойтись. Добавьте в воду... лимонад и немного отбеливателя. Газировку мешаем с водой 1:3, отбеливающего средства берем несколько капель.

Нельзя ставить рядом с букетом вазу с фруктами. Они выделяют этилен, который провоцирует увядание. Также не оставляем цветы на солнце и в слишком теплом месте.

Реанимировать вянущий на глазах цветок поможет теплая, почти горячая вода. Эта экстренная мера обычно хорошо работает. Подержите растение в воде нужной температуры несколько минут и наслаждайтесь результатом.

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