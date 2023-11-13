5 вещей, которым не место в вашем кошельке, - их лучше оттуда убрать

00:50 2023-11-13
5 вещей, которым не место в вашем кошельке, - их лучше оттуда убрать

Речь пойдет не о суевериях, приметах и прочей мистике. Советы вполне разумные и обоснованные. Прислушаться к ним стоит.

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Никогда не оставляем в кошельке бумажки с кодами и паролями, это прямой доступ для грабителей к вашим картам и важной личной информации.

Не держим в кошельке больших денег, только необходимый минимум. От кражи или потери не застрахован никто. Лучше перестраховаться. Если надо взять с собой крупную сумму, разложите ее по разным местам (есть еще карманы, сумка).

Выложите из портмоне запасные ключи от дома. Если у вора есть данные карты, он легко определит ваш адрес.

Иногда люди носят с собой довольно массивные кошельки, куда можно запросто уложить даже смартфон. Делать этого точно не надо. Лишившись телефона вы не попросите о помощи, позвонить в полицию, заблокировать карту.

Последний совет будет все-таки из области суеверий. Верить в это или нет - решает каждый сам для себя. Считается, что фото в кошельке притягивает к изображенному человеку неприятности и лишает его достатка.

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