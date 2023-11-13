Чтобы не пришлось краснеть в роскошном ресторане, не забудьте выучить правила этикета

Знание этикета не помешает никому, это помогает чувствовать себя уверенно и комфортно даже в самом статусном месте.

Приводим несколько важных правил, о которых вы могли не знать.

Салаты всегда надо есть вилкой, даже если рядом с тарелкой вам положили нож.

Нож всегда держим только правой рукой.

Тканевые салфетки можно брать и использовать по назначению. Они не только для красоты лежат.

Обычно салфетку кладут на колени. Если она стала грязной, подзываем официанта и просим заменить.

Во время еды двигать тарелку нельзя.

Крупные куски мяса, большие овощи, твердые сыры едим вилкой и ножом.

Суши нельзя макать в соус полностью, окунаем их только рыбной стороной.

Сухие десерты в виде печенья, кексов берем руками и откусываем по чуть-чуть.

Устрицу нельзя накалывать на вилку. Вилкой можно отделить мякоть от раковины. Содержимое выпивается как из блюдечка.

Пустая раковина опускается на тарелку вверх дном.

Мед едим ложкой для меда, чайную не используем.

Горячий чай разрешается пробовать сначала ложечкой, а потом уже пить.

Канапе едят левой рукой, причем много брать в тарелку не принято.

Если уронили на пол прибор, не нужно его поднимать, позовите персонал.

Если в зубах застряла еда, убирать ее за столом неприлично, нужно выйти в уборную.

Разговаривать за столом по телефон не принято.

Нельзя начинать есть, если у соседа по столу еще пустая тарелка.

Не нужно просить соседа подать хлеб или соль, если поблизости есть официант.

По этикету выбирать блюда предлагают даме, мужчина вправе выбрать алкоголь.

Женщина не должна говорить: "Закажи на свой вкус" или "Мне без разницы".

Заказ официанту передает мужчина, счет потом тоже просит он.