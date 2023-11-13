Переехавшая в США дочь Владимира Машкова Мария избавилась от отчества отца

08:42 2023-11-13
Переехавшая в США дочь Владимира Машкова Мария избавилась от отчества отца

Актриса также перекрасила волосы в блонд и сообщила о начале новой жизни за океаном.

Пути худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова и его дочери Марии разошлись, когда актриса стала критиковать действия властей России, что противоречит позиции ее отца, сообщает СтарХит.

Мария сейчас живет в Америке. Звезда недавно получила гражданство этой страны и планирует строить там карьеру. А теперь появились и другие новости.

Сменила имя. Раньше была Мария Владимировна, а теперь новый человек - Маша Машкова, — поделилась актриса.

Дочь худрука также изменила внешность, покрасив волосы в блонд.

Скоро состоится мой дебют в американском сериале и кино. Нервничаю и взволнована одновременно, — написала Мария в соцсетях.

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