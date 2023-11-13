Переехавшая в США дочь Владимира Машкова Мария избавилась от отчества отца

Пути худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова и его дочери Марии разошлись, когда актриса стала критиковать действия властей России, что противоречит позиции ее отца, сообщает СтарХит.
Мария сейчас живет в Америке. Звезда недавно получила гражданство этой страны и планирует строить там карьеру. А теперь появились и другие новости.
Сменила имя. Раньше была Мария Владимировна, а теперь новый человек - Маша Машкова, — поделилась актриса.
Дочь худрука также изменила внешность, покрасив волосы в блонд.
Скоро состоится мой дебют в американском сериале и кино. Нервничаю и взволнована одновременно, — написала Мария в соцсетях.
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