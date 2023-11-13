Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали, у него диагностировали инфаркт

Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили экстренно госпитализирован с инфарктом, сообщают СМИ.

У журналиста случился приступ прямо в московском ресторане, где он отдыхал с друзьями. Кушанашвили неожиданно почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, мужчина был в сознании, но ему трудно было дышать. Журналист также жаловался на боли в груди.

Позже врачи подтвердили у Кушанашвили сердечный приступ, его госпитализировали в Боткинскую больницу, уточняет Telegram-канал Baza.