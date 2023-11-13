Пять критериев, которые оцениваем, выбирая в магазине махровое полотенце

08:52 2023-11-13
Пять критериев, которые оцениваем, выбирая в магазине махровое полотенце

Махровые полотенца делают во многих уголках мира, чаще всего на прилавках можно увидеть продукцию из Пакистана, Турции, Индии, Китая, России, Египта. Рассказываем, какое из них лучше.

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Чтобы понять, что полотенце действительно хорошее, нужно оценить пять важных параметров.

Насколько качественно поглощает воду

Назначение махрового полотенца - впитывать влагу. Такой способностью обладают изделия из хлопка. Однако он тоже бывает разный. Хлопок с максимальной впитываемостью производится в Пакистане и Египте. Вид пряжи тоже имеет значение. Лучше всего впитывать воду будет полотенце с засеченной пряжей.

Достаточно ли оно плотное

От этого зависит срок службы. Как правило, минимальное время, которое может служить полотенце, - это три года. Пользоваться изделием вы будете в два раза дольше, если выберете товар с высокой плотностью. Впитывать влагу такое полотенце будет идеально. Определить плотность можно по весу: полотенце будет достаточно тяжелым.

Ни длинный, ни короткий: правильно оцениваем ворс

Не берите полотенца со слишком длинным ворсом, они быстро теряют товарный вид. Изделия с коротким ворсом будут плохо впитывать воду. Идеальная длина ворса - 5 мм.

Мягкость - это то, что может ввести в заблуждение

Не всегда мягкие полотенца будут качественными. Да, они приятные на ощупь, благодаря вискозе, но впитывать изделия будут гораздо хуже, чем их более жесткие аналоги.

Только безопасные и водостойкие красители

На витрине полотенца могут выглядеть очень яркими и привлекательными, но при первой же стирке от красоты не останется и следа. Это если использовались ненатуральные красители. Полезный совет: стирая полотенце первый раз, не кладите его с другими вещами и не используйте отбеливающие моющие средства.

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