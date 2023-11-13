Пассажирам знаменитого «Титаника» подавали на обед устриц, лосося и утку с соусом из портвейна

Меню с «Титаника» продано на аукционе. Лот купили за 83 тысячи фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

В меню с логотипом White Star перечислены такие блюда, как устрицы, лосось, утка с соусом из портвейна, вырезка говядины, баранина.

На гарнир подавался картофель, рис, горошек. А на десерт - мороженое, торты и пудинги.

Меню было обнаружено в фотоальбоме 1960-х годов, ранее принадлежавшем общественному историку из Новой Шотландии Лену Стивенсону.

Кто из пассажиров сохранил это меню, неизвестно. Предполагается, что оно могло сохраниться в единственном экземпляре.