Псевдоним основателя СССР Ленина имеет особую основу

Псевдоним вождя Октябрьской революции взят от названия реки Лены, сообщает автор канала Кириллица на платформе Дзен.

Родная племянница Владимира Ленина, Ольга Дмитриевна Ульянова писала:

Я имею все основания так предполагать. Мой отец писал, что псевдоним этот происходит от названия реки Лена, прекрасно описанной Короленко.

Псевдоним Волгин Владимир Ильич не взял, потому что он был достаточно истрепан. Его, как известно, использовал Плеханов, а также другие авторы - например, Глинка.