Митта экстренно госпитализирован, о чем стало известно сегодня ночью

Известно, что состояние здоровья режиссера Александра Митта, ранее заболевшего воспалением легких, резко ухудшилось.
Сообщается, что кризис спровоцировал перенесенный кинодеятелем инсульт.
Его доставили в Боткинскую больницу, о чем стало известно сегодня, 13 ноября, ночью.
Интересно, что месяц назад с главой съемочного процесса было все хорошо и он с удовольствием обсуждал фильмы со своими учениками в «Киношколе Митты».
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__