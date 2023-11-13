Митта экстренно госпитализирован, о чем стало известно сегодня ночью

Известно, что состояние здоровья режиссера Александра Митта, ранее заболевшего воспалением легких, резко ухудшилось.

Сообщается, что кризис спровоцировал перенесенный кинодеятелем инсульт.

Его доставили в Боткинскую больницу, о чем стало известно сегодня, 13 ноября, ночью.

Интересно, что месяц назад с главой съемочного процесса было все хорошо и он с удовольствием обсуждал фильмы со своими учениками в «Киношколе Митты».