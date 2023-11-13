Безрукова похвасталась покупкой особняка в Подмосковье

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что приобрела дом с отделкой, по этой причине ремонт там делать не нужно.

Знаменитость сообщила, что переезжать в новый особняк не будет, так как он находится далеко от МКАДа, а работает Ирина в столице.

Артистка резюмировала, что в Подмосковье у нее теперь имеется дача.

Безрукова призналась, что любит приезжать в новый дом одна, чтобы побыть вдали о людей. Иногда экс-супруга Сергея Безрукова зовет в загородный дом друзей.