На итальянской Сицилии вновь ожил вулкан Этна

На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Как уточняет агентство, ожил юго-восточный кратер вулкана. Высота эруптивной колонны, по оценкам экспертов, составляет порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Нынешняя фаза извержения вулкана Этна не отразилась на работе аэропорта сицилийского города Катания.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013-го года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.