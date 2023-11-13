Меладзе выступил на корпоративе в Лондоне для представителей высшего общества

Валерий Меладзе выступает за границей. На этот раз он отправился в Великобританию, где его заметили в «высшем обществе».

Музыкант выступал в закрытом элитном лондонском клубе вблизи Букингемского дворца. Попасть в заведение можно лишь по рекомендации двух членов клуба.

На выступлении исполнителя в Harry’s Bar была наследница экс-депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова.

Меладзе спел для дочери политика и ее приятельниц свой хит «Девушки из высшего общества», которую дамы активно подпевали.