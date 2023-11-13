Моргенштерну могут дать штраф за пост музыканта о хороших новостях

Сергей Жорин, который является адвокатом Моргенштерна, рассказал в разговоре с ТАСС, что Роскомнадзор опять усмотрел нарушение в соцсетях рэпера, сообщает Газета.ру.

Мы ознакомились с материалами проверки. Алишера к ответственности они привлекают за пост «Ребята, у меня очень хорошие новости», — уточнил Жорин.

По его словам, речь идет о публикации в Telegram-канале музыканта от 1 июля. Адвокат сказал, что Моргенштерну грозит штраф - за отсутствие маркировки иноагента. Сторона защиты попросила, в свою очередь, «больше не наказывать рэпера».

Рэперу грозит штраф от 30-ти тысяч до 50 тысяч российских рублей.