Серябкина поделилась снимком, где позирует в бикини

38-летняя Ольга Серябкина отдыхает в Дубае. На новых снимках она предстала в черном малюсеньком бикини.

Волосы знаменитости распущены, а на лице отсутствует косметика. Образ исполнительницы завершают украшения и темные очки.

Известно, что в 2020 году артистка вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебии, который трудился в лейбле MALFA, хозяином которого числился продюсер Серябкиной Макс Фадеев.

20 ноября 2021 года Ольга родила мужу сына Луку.