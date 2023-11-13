В Саудовской Аравии женщин заставляют носить «электронные ошейники»

Absher - приложение, с помощью которого можно следить за каждой женщиной Саудовской Аравии. Это приложение было обнаружено 5 лет назад, но оно по-прежнему доступно в Google play market, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

Чтобы отслеживать свою женщину, мужчине нужно скачать на телефон приложение и ввести ее данные - имя, номер паспорта.

Там же, в приложении, мужчина на карте рисует ареол, куда женщине можно ходить. При этом мужчина может на каждое место поставить ограничение на период предельного пребывания.

Ранее женщины были «свободны», пока супруг уходил на работу. А теперь жены не предоставлены себе даже в отсутствие мужа.