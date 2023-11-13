Меладзе за свое участие в новогоднем корпоративе в РФ берет 120 000 EUR

Исполнитель Валерий Меладзе поднял ценник на свои гонорары от новогодних корпоративов в 2 раза, о чем информирует Телеграм-канал Mash.
По имеющимся данным, выступления певца расписаны уже до 31 декабря.
Валерия ждут на многих частных вечеринках за границей.
Большая часть таких мероприятий пройдет в ОАЭ, куда знаменитость летает только бизнес-классом, а за свое участие в корпоративе просит в районе 8 000 000 в переводе на российские рубли. В эту сумму не входят расходы на технику для сцены.
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