Меладзе за свое участие в новогоднем корпоративе в РФ берет 120 000 EUR

Исполнитель Валерий Меладзе поднял ценник на свои гонорары от новогодних корпоративов в 2 раза, о чем информирует Телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, выступления певца расписаны уже до 31 декабря.

Валерия ждут на многих частных вечеринках за границей.

Большая часть таких мероприятий пройдет в ОАЭ, куда знаменитость летает только бизнес-классом, а за свое участие в корпоративе просит в районе 8 000 000 в переводе на российские рубли. В эту сумму не входят расходы на технику для сцены.