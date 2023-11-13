Россиянка рассказала о непривычных обычаях застолья в Америке

Автор блога Weekend FM на платформе Дзен прожила 3 года в США и поделилась своими впечатлениями о застольях в этой стране. Что-то ей понравилось, а что-то удивило.

В частности, там в канун дня рождения или свадьбы человек создаёт список необходимых ему вещей и делится им с друзьями. Приглашенные выбирают из списка, что могут подарить. Еще вариант - подарить сертификат на посильную сумму.

Если праздник отмечается в кафе, тогда каждый гость платит за себя, а за счёт именинника делят между присутствующими и оплачивают в складчину.

Если вечеринка проходит дома, хозяева готовят некое одно «коронное» блюдо, а приглашенные приносят что-то с собой.

Во время торжества американцы за огромными столами не сидят. Обычно на вечеринках организовывают столы с закусками и напитками. И сами следят за наполняемостью тарелок и бокалов.