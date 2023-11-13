В России стартовали продажи автомобилей, которые сошли с конвейера на бывшем заводе Mazda

12:51 2023-11-13
В России стартовали продажи автомобилей, которые сошли с конвейера на бывшем заводе Mazda

У российских дилеров появились пикапы Sollers ST6 стоимостью почти 3 миллиона рублей.

Пикапы Sollers ST6 стали поступать российским автодилерам. Их стоимость составляет 2,7 миллиона рублей, сообщает «Российская газета».

Производство модели Sollers ST6 (переименованная китайская JAC T6) стартовало во Владивостоке в сентябре - на заводе, где ранее выпускались машины Mazda. Пикап оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с.; 290 Нм) и турбодизелем того же объема (136 л.с.; 320 Нм), трансмиссия механическая.

Автомобиль также оснащен системой полного привода - с жестким подключением передней оси. Базовое оснащение пикапа подразуемвает 2 подушки безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистему, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники.

В 2024 году предприятие намерено запустить в производство еще одну модель Sollers.

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