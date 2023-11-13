В России стартовали продажи автомобилей, которые сошли с конвейера на бывшем заводе Mazda

Пикапы Sollers ST6 стали поступать российским автодилерам. Их стоимость составляет 2,7 миллиона рублей, сообщает «Российская газета».

Производство модели Sollers ST6 (переименованная китайская JAC T6) стартовало во Владивостоке в сентябре - на заводе, где ранее выпускались машины Mazda. Пикап оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с.; 290 Нм) и турбодизелем того же объема (136 л.с.; 320 Нм), трансмиссия механическая.

Автомобиль также оснащен системой полного привода - с жестким подключением передней оси. Базовое оснащение пикапа подразуемвает 2 подушки безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистему, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники.

В 2024 году предприятие намерено запустить в производство еще одну модель Sollers.