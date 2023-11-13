Мизулина направила обращение в МВД, где потребовала проверить блогеров Гасанова и Била на мошенничество

Екатерина Мизулина призвала проверить на предмет мошенничества таких блогеров и интернет-коучей, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов.

Мизулина предполагает, что они могли использовать для наживы тот же сценарий, что и арестованный Аяз Шабутдинов.

Глава Лиги безопасного интернета направила обращение по поводу в Главное управление МВД РФ и российской столицы после жалоб на вышеуказанных блогеров.

Мизулина утверждает, что люди пострадали «от незаконной деятельности лиц по хищению денежных средств у людей путем обмана и злоупотребления доверием».