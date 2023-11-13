Бузова назвала своего бывшего мужа Тарасова тираном

Развелись Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов в 2016 году спустя 4 года отношений.
Поющая ведущая вспоминает, что в доме главным был муж и диктовал ей свои условия.
По настоянию Дмитрия, Ольга должна была готовить еду сама и возвращаться домой не позднее указанного им времени.
Если Тарасов сказал быть к 23:00, а Бузова опаздывала, то он мог не разговаривать с ней несколько дней.
Теперь знаменитость называет такое отношение к ней манипуляцией, абьюзом, тиранией.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__