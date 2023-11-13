Бузова назвала своего бывшего мужа Тарасова тираном

Леонтьев снизил стоимость своего участия в новогодних корпоративах на 20 %

Исполнитель Валерий Леонтьев в отличие от своих коллег решил в Новый год порадовать своих поклонников, снизив гонорар за участие в частных вечеринках на 20 %.