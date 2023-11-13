Леонтьев снизил стоимость своего участия в новогодних корпоративах на 20 %

Телеграм-канал Mash сообщает, что теперь Валерий Леонтьев готов выступить на новогоднем корпоративе за 120 000 евро вместо 150 000, которые просил раньше.

Дело в том, что Леонтьева не сильно зовут на частные вечеринки.

В райдере певца изменений нет.

Леонтьев требует предоплату в 50%, места в отеле для всех его музыкантов, личный мерседес для поездок на выступления, люксовый номер с заклеенными окнами.

Нужны также носильщики багажа, суточные в 300 у.е., виски и мясная нарезка в номере и гримерке.