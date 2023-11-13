Бедняки в Гонконге переживают ад тесноты

13:20 2023-11-13
Бедняки в Гонконге переживают ад тесноты

Бедняки в этом городе-острове снимают доступный им минимум: спальные места-гробы размером 1,8 х 0,9 метра. В таких помещениях часто нет вентиляции и окон.

Гонконг - один из наиболее густонаселенных городов мира. Здесь 7 миллионов человек проживает на территории 1104 км ². Аренда всего одного квадрата жилья тут стоит от 140 долларов, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

20 процентов жителей этого мегаполиса-острова живет за чертой бедности. То есть, около 1,3 миллиона людей имеют работу, но у них нет личного пространства.

Бедняки снимают доступный им минимум: спальные места-гробы размером 1,8 х 0,9 метра. В таких помещениях часто нет вентиляции и окон.

Взрослым на кровати не хватает места для ног. Обитатели такой недвижимости стараются больше работать, чтобы реже бывать дома.

Туалет там часто стоит с плитой, где готовят. Уровень антисанитарии вообще чудовищный. А за стенами таких комнатушек – суперсовременный и желанный многими финансовый рай.

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