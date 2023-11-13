Поплавская посочувствовала Машкову из-за дочери, которая отказалась от отчества

Яна Поплавская сожалеет о происходящем в жизни Владимира Машкова.
Актриса не стала скрывать, что даже представить себе не может, насколько тяжело сейчас ее коллеге.
Поплавская отметила, что родители не могут отвечать за своих взрослых детей, а только могут пытаться влиять на них, но решения они принимают самостоятельно.
Мария Машкова проживает с мужем и дочерьми в США уже более 5 лет. Там она так же как и в РФ снимается в кино.
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