Бледанс заявила, что каждая женщина мечтает о внебрачном сыне от Лепса, и она не исключение

Давая интервью Лере Кудрявцевой, Эвелина Бледанс не стала скрывать, что и сама бы с удовольствием родила от Григория Лепса.

В декабре 2021 года Лепс и Анна Шаплыкова расстались через 20 лет брака.

Жена подала на развод. У экс-супругов есть трое наследников — сын Иван, дочери Ева и Николь.

У Лепса есть и 38-летняя дочь Инга, которую подарила ему Светлана Дубинская. В сентябре прошлого года старшая наследница родила сына.

Примечательно, что после одного из своих выступлений Лепс заявил, что у него совсем недавно родился внебрачный сын.