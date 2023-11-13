Бледанс заявила, что каждая женщина мечтает о внебрачном сыне от Лепса, и она не исключение

14:19 2023-11-13
Бледанс заявила, что каждая женщина мечтает о внебрачном сыне от Лепса, и она не исключение

Актриса Эвелина Бледанс в эфире шоу "Звезды сошлись" заявила, что масса женщин была бы рада родить наследника от Григория Лепса даже вне брака.

Давая интервью Лере Кудрявцевой, Эвелина Бледанс не стала скрывать, что и сама бы с удовольствием родила от Григория Лепса.

В декабре 2021 года Лепс и Анна Шаплыкова расстались через 20 лет брака.

Жена подала на развод. У экс-супругов есть трое наследников — сын Иван, дочери Ева и Николь.

У Лепса есть и 38-летняя дочь Инга, которую подарила ему Светлана Дубинская. В сентябре прошлого года старшая наследница родила сына.

Примечательно, что после одного из своих выступлений Лепс заявил, что у него совсем недавно родился внебрачный сын.

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