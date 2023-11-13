Русские крестьяне в старину умели строить дома с теплыми полами

Считается, что дома у крестьян в России были холодными и неудобными. Но на самом деле при их строительстве использовались хитрости, которые помогали сохранять пол теплым и зимой.

Основную роль играла завалинка. Это - специальная насыпь по периметру наружных стен хаты. Обычно ее делали из земли или песка, иногда закрепляли еще и бревнами.

Завалинка не давала зимой уходить теплу из-под пола. В завалинке делались специальные отверстия, которые называли продухами. Благодаря им, летом подпол проветривался, а воздух не застаивался. Зимой отверстия закрывали, чтобы, наоборот,- сохранять тепло.

Пол в крестьянской избе делали из толстых и плотно уложенных досок. Возле печи в полу также делали отверстие. При топке печи теплый воздух через него поступал в подпол, и такая циркуляция воздуха в подполе гарантировала тепло и сухость.

Соответственно, нагревался и пол. Вот так хозяйски была устроена изба еще двести-триста лет назад.