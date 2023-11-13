Наргиз отменила гастроли по Европе, так как иностранцы не хотят покупать билеты на ее выступления

Наргиз хотела дать в ноябре 10 концертов в Женеве, Цюрихе, Риге, Праге, Билефельде, Берлине, Франкфурте, Мюнхене, Бонне и Гамбурге.
Но вчера, 12 ноября, сообщила, что ее гастрольный тур переносится.
Новые даты своих выступлений исполнительница обещала озвучить в ближайшее время.
Причину подобного положения певица называть не стала, но, по имеющимся данным, низкий спрос на концерты знаменитости стал поводом отмены гастролей.
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