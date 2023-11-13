В Османской империи существовала служба доставки пьяного груза: перепивших мужчин относили домой в корзине

Люди, которые разносили живой груз, назывались кюфечи.

Днем они перетаскивали товар на рынке, однако больше всего заработать удавалось по ночам.

Носильщики караулили состоятельных мужчин, которые выпивали в злачных местах.

Потом доставляли тех, кто был уже в стельку пьян, домой за приличную плату.

В качестве средства переноски использовалась корзина, в которой днем носили обычные грузы.

Кюфечи хорошо ориентировались в Стамбуле и были крепкими мужчинами.

Профессия оказалась очень востребованной, алкоголиков в Османской империи было немало, несмотря на запреты султанов.

Увидеть, как трудились кюфечи, можно на османских миниатюрах, которых сохранилось достаточно много.

Между прочим, услугами таких "грузчиков" пользовались даже в середине прошлого века.

Автомобили уже появились, но доступны они были не для всех.