Агутин зарегистрировал в РФ бизнес, надеясь открыть ресторан

ООО «На сиреневой луне» имеет и английское название — ON THE LILIAC MOON LLC.

Агутин - один из учредителей бизнеса с долей в 33,3%.

Основное направление деятельности фирмы - исполнительское искусство и художественное творчество, а дополнительное — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что также совладельцами компании в равных долях стали руководитель столичной концертной площадкой «Главклуб» Михаил Евграфов и гендир агентства «Мельница» Сергей Мельников.