Кучера накинулся на Шаляпина с матами на телешоу «‎Звезды в Африке»‎ и хотел его ударить

Оскар Кучера хотел добиться ответа от Прохора Шаляпина на предмет того, будет ли певец вступать с ним в коалицию ради победы в проекте.

Когда исполнитель ответил отказом и попросил не давить на него, так как участие в шоу дается ему нелегко, Кучера вышел из себя, стал изъясняться матом, а потом чуть не ударил Шаляпина.

Прохор признался, что был разочарован поведением коллеги, заявив, что его давно так никто не оскорблял.

После Кучера проиграл в испытании с Еленой Борщевой и вылетел из проекта.