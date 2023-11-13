Кучера накинулся на Шаляпина с матами на телешоу «‎Звезды в Африке»‎ и хотел его ударить

16:15 2023-11-13
Кучера накинулся на Шаляпина с матами на телешоу «‎Звезды в Африке»‎ и хотел его ударить

Ведущий Оскар Кучера назвал исполнителя Прохора Шаляпина чмом, а также хотел его ударить, когда тот не захотел вступить с ним в коалицию ради победы на шоу "Звезды в Африке".

Оскар Кучера хотел добиться ответа от Прохора Шаляпина на предмет того, будет ли певец вступать с ним в коалицию ради победы в проекте.

Когда исполнитель ответил отказом и попросил не давить на него, так как участие в шоу дается ему нелегко, Кучера вышел из себя, стал изъясняться матом, а потом чуть не ударил Шаляпина.

Прохор признался, что был разочарован поведением коллеги, заявив, что его давно так никто не оскорблял.

После Кучера проиграл в испытании с Еленой Борщевой и вылетел из проекта.

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