Кучера накинулся на Шаляпина с матами на телешоу «‎Звезды в Африке»‎ и хотел его ударить

Оскар Кучера хотел добиться ответа от Прохора Шаляпина на предмет того, будет ли певец вступать с ним в коалицию ради победы в проекте.
Когда исполнитель ответил отказом и попросил не давить на него, так как участие в шоу дается ему нелегко, Кучера вышел из себя, стал изъясняться матом, а потом чуть не ударил Шаляпина.
Прохор признался, что был разочарован поведением коллеги, заявив, что его давно так никто не оскорблял.
После Кучера проиграл в испытании с Еленой Борщевой и вылетел из проекта.
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