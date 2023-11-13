Какие обычные для Болгарии вещи туристам кажутся странными

Болгария способна удивить туристов многими особенностями. О чем идет речь?

Автовокзалы с разными кассами

У каждого автобусного перевозчика этой страны на любом крупном автовокзале есть отдельный киоск и отдельная касса. Таких киосков может быть от 5 и больше, и в каждом будут продавать билеты по конкретным направлениям.

Стенды из поминальных листов

Эта особенность характерна почти для любой страны на Балканах: поминальные листы (уличные некрологи) здесь в память об усопшем вывешиваются на улице на видном месте.

Впервые такой поминальный листок появляется после смерти человека: родные вешают его на входную дверь своего дома, стену близлежащей церкви либо просто на столб, чтобы сообщить информацию о смерти человека, месте и времени его похорон или поминок.

Раскопки в центре

Болгария готова предложить не только пляжный отдых. Это - настоящая мекка для любителей всевозможных древностей. Именно Болгария после Греции и Италии занимает третье место в Европе по числу местных археологических памятников.

Болгария - одно из старейших государств Европы. А такие города, как София или Пловдив вообще могут похвастаться 2000-летним возрастом. Практически вся старина тщательно охраняется и поддерживается в порядке.

Заброшенные здания

Но есть у болгарских городов и печальная особенность, бросающаяся в глаза во время прогулок. Это - большое количество заброшенных и разваливающихся зданий.

Возможно, проблема в том, что по европейским меркам эта страна небогатая, к тому же за последние 30 лет количество населения здесь сократилось с 9 до 7 миллионов.