Вупи Голдберг обвинила молодежь США в нежелании трудиться

Телеведущая и актриса Вупи Голдберг назвала современную молодежь слишком "нежной и ленивой".

По словам селебрити, поколение людей, появившееся на свет в 60-х - 70-х годах 20 столетия, надрывало спины в молодости, чтобы достичь финансового благополучия.

В настоящее время молодые американцы мечтают о легких деньгах и разгульной жизни.

Откровениями по поводу знаменитость поделилась в рамках интервью Ютуб-каналу ТУТ.