Вупи Голдберг обвинила молодежь США в нежелании трудиться

Телеведущая и актриса Вупи Голдберг назвала современную молодежь слишком "нежной и ленивой".
По словам селебрити, поколение людей, появившееся на свет в 60-х - 70-х годах 20 столетия, надрывало спины в молодости, чтобы достичь финансового благополучия.
В настоящее время молодые американцы мечтают о легких деньгах и разгульной жизни.
Откровениями по поводу знаменитость поделилась в рамках интервью Ютуб-каналу ТУТ.
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