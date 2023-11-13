Съемки Голубого огонька стартовали в российской столице и имена всех артистов, участвующих в нем, озвучены

Ранние съемки новогодней программы связана с тем, что такие шоу снимают сразу несколько каналов.

Создатели "Голубого огонька" таким образом разгрузили знаменитостей, у которых под Новый год очень плотный рабочий график.

Ведущими шоу стали журналист Андрей Малахов и певец Николай Басков.

В этом году в рамках новогоднего проекта выступят Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Shaman, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Анна Asti и Jony.