Кушанашвили обвинили в вызове неотложки ради хайпа

Отара Кушанашвили подозревают в инсценировке инфаркта.

Глава организации "Армия защитников отечества" Иван Отраковский объяснил поведение знаменитости желанием сорвать хайп.

Ранее сообщалось, что во время отдыха с друзьями в столичном ресторане Кушанашвили вдруг пожаловался на боли в сердце, из-за чего ему вызвали скорую.

После этой информации журналист вышел на связь, заявив, что чувствует себя отлично, а кто-то распространяет о не "грязные сведения".