Кушанашвили обвинили в вызове неотложки ради хайпа

Отара Кушанашвили подозревают в инсценировке инфаркта.
Глава организации "Армия защитников отечества" Иван Отраковский объяснил поведение знаменитости желанием сорвать хайп.
Ранее сообщалось, что во время отдыха с друзьями в столичном ресторане Кушанашвили вдруг пожаловался на боли в сердце, из-за чего ему вызвали скорую.
После этой информации журналист вышел на связь, заявив, что чувствует себя отлично, а кто-то распространяет о не "грязные сведения".
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