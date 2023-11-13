Жертве Хайдарова, которая пыталась свети счеты с жизнью, бесплатно сделали красивую грудь

Исправить ситуацию несчастной помог известный пластический хирург Сергей Блохин.
Россиянка Евгения, проживающая теперь в Японии, назвала себя жертвой Тимура Хайдарова.
Девушка призналась, что не могла принять свое тело после действий Хайдарова. Пострадавшая думала, что у нее уже никогда не будет отношений с мужчиной, так как она калека и никому не нужна.
Евгения рассказала, что дважды хотела расстаться с жизнью из-за этого, но ее откачали.
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