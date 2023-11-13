Жизнь Версаче в 50 лет оборвал двумя выстрелами в упор один из его поклонников Эндрю Кьюненен

Джанни Версаче родился в маленьком городке южной Италии, Его матери принадлежало небольшое ателье, родовые схватки у нее начались прямо в примерочной.

Ее средний сын Джанни родился в окружении больших зеркал, выкроек и сшитых портнихой женских нарядов.

Словно сама судьба указала предназначение Джанни Версаче: так он вошел в жизнь и мир высокой моды.

В детстве мальчик постоянно ревновал мать к старшему брату Санто и младшей сестре Донателле.

Ему казалось, что мать его любит намного меньше, хотя он старался быть постоянно у нее на глазах, все свободное время помогал ей в ателье.

Он все время пытался обратить на себя внимание матери и все, чего он достиг в жизни, преследовало именно эту цель.

Эту обиду он пронесет через всю жизнь и откровенно расскажет об этом в многочисленных интервью.

Позже тяжелое моральное унижение ему нанесет и родная сестра, которое он ей никогда не простит.