На дачном участке появились непонятные грибы: надо ли принимать меры

Как правило грибы, которые заводятся на приусадебной территории - это сапротрофы, они способствуют разложение всякой мертвой органики.
Их бывает много там, где в почву добавляют солому, опилки, используют полуразложившийся компост, любые растительные отходы.
Если у вас на участке были крупные деревья, которые пришлось спилить, на оставшихся пенечках тоже вылезают грибы сапротрофы.
Для питания им опять-таки нужна мертвая органическая среда.
Создания эти не представляют опасности для людей или растений, безвредны они и для почвенных организмов.
Кроме того, такие грибочки - настоящие спасители почвы, они выводят из нее все плохое и ненужное.
Заметили сапротрофы на грядке с овощами - не спешите паниковать. Есть плоды с такой грядки можно, это безопасно.
Некоторые дачники собирают со своих участков неплохие урожаи опят, которые селятся повсюду: в теплице, на открытых местах.
Если же грибы непонятного вида вызывают раздражение или они развелись в чрезмерном количестве, нужно внести в почву триходерму. Проблема будет быстро решена.
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