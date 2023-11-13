На дачном участке появились непонятные грибы: надо ли принимать меры

23:09 2023-11-13
На дачном участке появились непонятные грибы: надо ли принимать меры

Нередко на даче буквально из неоткуда начинают расти грибы. Многих дачников это смущает: непонятно, что это такое, надо ли что-то с этим делать и как вообще поступать. Попробуем разобраться.

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Как правило грибы, которые заводятся на приусадебной территории - это сапротрофы, они способствуют разложение всякой мертвой органики.

Их бывает много там, где в почву добавляют солому, опилки, используют полуразложившийся компост, любые растительные отходы.

Если у вас на участке были крупные деревья, которые пришлось спилить, на оставшихся пенечках тоже вылезают грибы сапротрофы.

Для питания им опять-таки нужна мертвая органическая среда.

Создания эти не представляют опасности для людей или растений, безвредны они и для почвенных организмов.

Кроме того, такие грибочки - настоящие спасители почвы, они выводят из нее все плохое и ненужное.

Заметили сапротрофы на грядке с овощами - не спешите паниковать. Есть плоды с такой грядки можно, это безопасно.

Некоторые дачники собирают со своих участков неплохие урожаи опят, которые селятся повсюду: в теплице, на открытых местах.

Если же грибы непонятного вида вызывают раздражение или они развелись в чрезмерном количестве, нужно внести в почву триходерму. Проблема будет быстро решена.

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