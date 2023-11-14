Несколько полезных советов для лучшей приживаемости разных видов саженцев

02:07 2023-11-14
Несколько полезных советов для лучшей приживаемости разных видов саженцев

Купить саженцы сегодня - недешевое удовольствие, это касается как клубники, так и различных кустов и деревьев. Не хочется зря тратить деньги и потом сожалеть о том, что растение не прижилось.

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Земляника, например, плохо переносит, когда ее засыпают полностью. Сердечко, погруженное под землю, быстро загнивает.

Привитые разновидности не закапываем выше корневой шейки - того участка, где корни переходят в стволовую часть.

К хвойным это тоже относится: нельзя допускать заглубления корневой шейки, иначе саженец переродится или погибнет.

Саженцы роз - другое дело. Прививку закапываем на хорошую глубину, защищаем от морозов.

Для лучшей приживаемости добавляем в посадочную лунку таблетку ацетилсалициловой кислоты.

Можно сделать так: превратить таблетку в порошок, размешать в воде и пролить раствором корневую часть.

Для саженцев, которые уже в земле, готовим средство: 10 таблеток аспирина по 500 мг на 10 л воды.

Проливаем кусты клубники, распределяя на каждый по 0,5 л. Кустарникам надо дать по литру, деревьям - по 3.

Действие аспирина сводится к следующему: он поддерживает здоровый баланс микрофлоры в почве, чтобы там в достаточном количестве были полезные микроорганизмы, а плохих было поменьше.

Вносим аспирин при посадке саженцев, добавляя препараты с триходермой, боверией, метаризиумом.

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