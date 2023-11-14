Поплавская заявила, что Пугачева пытается обмануть россиян, подтасовывая факты

10:10 2023-11-14
Поплавская заявила, что Пугачева пытается обмануть россиян, подтасовывая факты

Актриса и ведущая Яна Поплавская возмущена обращением Аллы Пугачевой к соотечественникам, где певица пытается оправдаться за слова "о холопах и рабах".

Яна Поплавская сообщила, что Алла Пугачева не настоящая артистка, так как главные ее хиты написаны не ею.

Знаменитость убеждена, что не нужно забывать, что многие треки, исполненные Пугачевой, написаны другими авторами.

Поплавская не считает, что у Пугачевой миллион поклонников, называя утверждение ложью.

Актриса и ведущая призывает певицу и ее мужа, комика Максима Галкина, принять реальность и не пытаться больше изменить мнение публики о себе.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:28

Наталья Гончарова

Пожар на 10-ой автостраде Лос-Анджелеса был вызван поджогом

Пожар на 10-ой автостраде Лос-Анджелеса был вызван поджогом

По словам губенатора Лос-Анджелеса Гэвина Ньюсома, более 100 колонн полосы автострады повреждены, 10 из них кардинально.
Наталья Гончарова
11:16

Наталья Гончарова

Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

Старшая сестра бывшего американского лидера Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри скончалась. Экс-федеральная судья ушла из жизни в своем доме на Манхэттене. Ее тело была найдено рано утром в понедельник, 13 ноября.
Наталья Гончарова
10:58

Наталья Гончарова

Лолита заявила, что отсидела 32 года за решеткой, говоря о своем опыте семейной жизни

Лолита заявила, что отсидела 32 года за решеткой, говоря о своем опыте семейной жизни

Лолита Милявская нелестно отзывается о времени, когда была замужем. Этот период своей жизни она сравнивает с пребыванием в МЛС.
Наталья Гончарова
10:34

Наталья Гончарова

Хайдаров сумел договориться с большинством своих жертв при помощи процедуры медиации

Хайдаров сумел договориться с большинством своих жертв при помощи процедуры медиации

Пластический хирург Тимур Хайдаров смог урегулировать конфликты с недовольными пациентками в досудебном порядке.
Наталья Гончарова
09:31

Наталья Гончарова

Воробьев признался, что на публике он всегда не настоящий

Воробьев признался, что на публике он всегда не настоящий

Актер и исполнитель Алексей Воробьев сообщил, что, появляясь на людях, "надевает маску".
Наталья Гончарова
09:20

Наталья Гончарова

Имя невесты Киркорова наконец стало известно

Имя невесты Киркорова наконец стало известно

Представители СМИ раскрыли личность дамы сердца исполнителя Филиппа Киркорова.
article_image 10:49

Плодовый куст черной смородины просто необходимо белить после санитарной обрезки

то защитит не только от вредителей, но и от солнечных лучшей в весенние и летние месяцы, а также от холода в осенний период.

article_image 10:20

Рецепт «живой» воды для полива рассады и цветов, дающий уникальный результат и проверенный временем

Рассаду и комнатные цветы нужно поливать не водопроводной водой, а как ее еще в народе называют, «живой», иначе растения будут останавливаться в росте и чахнуть по непонятным причинам.

article_image 23:04

Кадр из фильма "Безумный Макс", режиссёр – Джордж Миллер

Фильм: "Безумный Макс", гонорар Мела Гибсона $15 000.