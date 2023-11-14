Поплавская заявила, что Пугачева пытается обмануть россиян, подтасовывая факты

Яна Поплавская сообщила, что Алла Пугачева не настоящая артистка, так как главные ее хиты написаны не ею.

Знаменитость убеждена, что не нужно забывать, что многие треки, исполненные Пугачевой, написаны другими авторами.

Поплавская не считает, что у Пугачевой миллион поклонников, называя утверждение ложью.

Актриса и ведущая призывает певицу и ее мужа, комика Максима Галкина, принять реальность и не пытаться больше изменить мнение публики о себе.