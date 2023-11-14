Хайдаров сумел договориться с большинством своих жертв при помощи процедуры медиации

Тимур Хайдаров рассказал, что сразу был готов на любой формат переговоров, исключая поливание друг друга грязью, оскорбления.
Специальная юридическая процедура — медиация — пришла на помощь в решении проблем с недовольными клиентками.
Интересно, что до "финала" большая часть пациенток не дошла.
Звездный хирург сообщил, что большинству пациентов назначены повторные операции, призванные откорректировать моменты, которыми недовольны люди.
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