Лолита заявила, что отсидела 32 года за решеткой, говоря о своем опыте семейной жизни

Сегодня, 14 ноября, Лолита Милявская отмечает свой 60-летний юбилей.

Исполнительница была 5 раз замужем, но ни один из ее браков счастливым назвать нельзя.

Артистка посчитала, что ее семейная жизнь в общей сложности заняла 32 года ее жизни. Она сравнила этот период с временем пребывания за решеткой.

Милявская отметила, что 32 года ухаживала за своими мужчинами, готовила им еду, пахала на работе...

Знаменитость назвала счастьем, когда теперь ухаживают за ней.