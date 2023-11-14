Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

Близкой родственнице Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри было 86 лет, о чем информирует канал Sky News.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что женщина была обнаружена без сознания в спальне квартиры на Пятой авеню, а позднее было подтверждено, что она скончалась.

Стражи порядка проводят расследование.

Самому Трампу грозит судебный процесс по делу о гражданском мошенничестве, а смерть сестры он пока не комментировал.