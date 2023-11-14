Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

Близкой родственнице Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри было 86 лет, о чем информирует канал Sky News.
Полиция Нью-Йорка сообщает, что женщина была обнаружена без сознания в спальне квартиры на Пятой авеню, а позднее было подтверждено, что она скончалась.
Стражи порядка проводят расследование.
Самому Трампу грозит судебный процесс по делу о гражданском мошенничестве, а смерть сестры он пока не комментировал.
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