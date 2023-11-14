Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

11:16 2023-11-14
Сестра Трампа обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке

Старшая сестра бывшего американского лидера Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри скончалась. Экс-федеральная судья ушла из жизни в своем доме на Манхэттене. Ее тело была найдено рано утром в понедельник, 13 ноября.

Близкой родственнице Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри было 86 лет, о чем информирует канал Sky News.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что женщина была обнаружена без сознания в спальне квартиры на Пятой авеню, а позднее было подтверждено, что она скончалась.

Стражи порядка проводят расследование.

Самому Трампу грозит судебный процесс по делу о гражданском мошенничестве, а смерть сестры он пока не комментировал.

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