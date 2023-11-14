Неотъемлемой частью литературной карьеры Франсуазы Саган были виски и игромания

Саган страдала от того, что не может создать шедевр, ей так казалось.

Она признавала, что никогда не напишет таких книг, какие вышли из-под пера Стендаля, Достоевского, Пруста, Фолкнера, Сартра...

В период профессионального и личного упадка, к алкоголю присоединились и тяжелые запрещенные вещества — еще одна причина быстрого истощения финансовых ресурсов знаменитой писательницы.

Надежда на возвращение к нормальной жизни появилась у Саган в 1984 году, когда в свет вышел автобиографический сборник трогательных и красивых эссе «Avec Mon Meilleur Souvenir».

Но в 1991 году смерть любимой подруги Франсуазы Пегги Роше от рака поджелудочной железы положила конец периоду относительного благополучия в ее жизни.

Тревожная, изможденная, с отсутствующим духом писательница закрылась от мира в своем доме в Экемовиле. В том самом, где в 1960-х годах устраивала шумные и богатые вечеринки.

Она потеряла все деньги, которые зарабатывала годами. Когда друзья, беспомощно наблюдавшие за саморазрушением писательницы, попытались связаться с ней по телефону, домработница не дала возможности поговорить.

Франсуаза Саган скончалась в больнице от тромбоэмболии легочной артерии 24 сентября 2004 года в возрасте 69 лет. Она оставила около 1 миллиона евро долгов.