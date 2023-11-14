Чак Берри в 2004 году занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён

В 18 лет вместе со своими подельниками ограбил магазин и угнал машину — 10 лет тюрьмы, из которых он отсидел 3.
В 33 года был вовлечен в судебное разбирательство, связанное с гардеробщицей клуба музыканта, которая занималась проституцией — был оштрафован на 5 000 долларов и приговорён к 5 годам тюремного заключения, отсидел 3 года.
В 53 года на Чака Берри заводят уголовное дело из-за неуплаты налогов — приговорен 4 месяцам тюрьмы и 1 000 часов общественно-принудительных работ.
В 64 года на Берри подали в суд несколько женщин, обвинивших его в установке камер наблюдения в уборных его клуба — дело решили в досудебном порядке: по слухам, Берри выплатил 1,2 млн долларов истцам.
Остаток жизни Чак Берри провел, не нарушая закон. По крайней мере, о большем нам ничего не известно.
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