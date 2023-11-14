Никиту Преснякова разыскивают судебные приставы

Известно, что внук Аллы Пугачевой, зарабатывает в РФ на фирме уличных тренажеров «Нико спорт», хотя сам давно находится в США.

Генеральным директором организации записана 26-летняя супруга Никиты Преснякова Алена Краснова, которая находится в Штатах с мужем.

В прошлом году выручка «Нико спорт» составила 10 500 000 российских рублей. Долг фирмы по налогам - 80 000 рублей.

Имеется также задолженность за неоплату штрафов при вождении оформленного на компанию авто в сумме 60 000 рублей.