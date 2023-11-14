Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что чувствует вину за то, что живет в достатке

13:27 2023-11-14
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что чувствует вину за то, что живет в достатке

Эмма Хеминг имеет в виду тот факт, что ее семья может позволить себе лечить деменцию мужа, актера Брюса Уиллиса, в соответствии с последними достижениями медицины, а у других людей такой возможности нет.

Эмма Хеминг объяснила, что винит себя по той причине, что у ее семьи есть деньги, чтобы справляться с деменцией Брюса Уиллиса, чего лишены другие.

45-летняя Хеминг убеждена, что обязана поддержать тех, кто переживает такой же сложный период, как она и ее близкие.

По словам жены Уиллиса, в историях людей она видит отражение "собственной скорби, потери и невероятной печали".

Напомним, что актер завершил карьеру в марте прошлого года из-за афазии (расстройство речи), которая спровоцировала трудности с тем, чтобы выучить сценарий, что тормозило съемки.

В феврале 2023-го артисту поставили диагноз "лобно-височная деменция".

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