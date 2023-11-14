Сухоруков присоединился к съемочной группе картины «‎Последний богатырь. Наследие»

Герой Виктора Сухорукова появился под вдохновением от карело-финского и уральского фольклора.
Снимки со съемок картины появились в Сети.
8-серийный фильм снимается с подачи онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета.
По сюжету, в поселение чуди попадают персонажи актеров Кирилла Зайцева, Юлии Пересильд, Дмитрия Лысенкова и Арины Рожковой.
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