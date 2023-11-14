Сухоруков присоединился к съемочной группе картины «‎Последний богатырь. Наследие»

Рианна известна своей любовью к татуировкам, которых у неё довольно много

У певицы есть звездопад на спине, надписи на английском, арабском и санскрите, знаковые для неё изображения и даже дата рождения лучшей подруги. Но одна из татуировок на её теле несёт в себе особый смысл.