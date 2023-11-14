Киркоров признался, что не умеет драться

Филипп Киркоров заявил, что он очень добрый, но и его можно вывести из себя.

Певец напомнил, что по знаку Зодиака он телец, а заставлять нервничать представителей этого знака себе дороже.

Филипп Бедросович рассказал, что научился сдерживать свои эмоции, что пришло к нему с годами.

Ранее артист сообщал о рэкете, который ворвался в его гримерку в начале 90-х. Исполнитель уверяет, что не растерялся и ответил бандитам на их языке.