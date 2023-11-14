Вдова Градского Коташенко получила в наследство все имущество музыканта, а его старшим детям достался только разрушенный дом

Двухлетняя борьба в суде за наследство, общей стоимостью более чем в 1000 000 000 российских рублей, завершилась победой вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

Официально зарегистрировал с ней отношения музыкант за месяц до своего ухода из жизни.

Даниилу и Марии Градским достался только старый разрушенный загородный дом.

Последней же супруге и младшим наследникам от родителя достались загородный коттедж на Киевском шоссе (1200 квадратов), 4 земельных участка в Подмосковье (4700 кв. м), дом в деревне Мишуткино, несколько квартир — в Козицком переулке в центре российской столицы (400 квадратов), на Никитском бульваре (200 квадратов) и на улице Студенческой (15 квадратов).