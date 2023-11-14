Рейтинг самых пьющих государств мира опубликован

Лидерами списка оказались Литва и Латвия, где среднее количество алкоголя на каждого человека в год составило 12 литров.
Далее следуют Эстония, Чехия, Болгария, где на каждого жителя приходится 8,6 литров горячительных напитков.
19 % выходцев из этих государств страдают от запоев.
30 % жителей Дании, Румынии, Великобритании сталкиваются с той же проблемой, тогда как в Италии и Турции таких "несчастных" менее 3 %.
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